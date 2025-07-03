Hangi hayvanın ciğeri zehirler?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaBir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiBir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir?

BİR İNSANIN HANGİ HAYVANIN KARACİĞERİNDEN TEK BİR ISIRIK ALMASI HASTANEYE KALDIRILMASINA, KARACİĞERİNİN TÜMÜNÜ YEMESİ ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR?

A: Su Aygırı

B: Kanguru.

C: Kaplan

D: Kutup Ayısı

Cevap : D