Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu
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Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu

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Hande Yener, yeni şarkısı Kaç'a klip çekti. Hamamda köpükler içinde anları paylaşılan Yener, sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Hande Yener, 'Carpe Diem' albümünün en sevilen parçalarından 'Kaç'ı kliplendirdi. Sevenlerine sürpriz yapan Yener, yeni klibini müzikseverlerin beğenisine sundu.

YİNE GÜNDEM OLDU

Klip için kameraların karşısına geçen Yener, gündem olmayı başardı. Hamamda köpükler içinde anları paylaşılan Hande Yener yine gündem olmayı başardı.

İşte Hande Yener'in köpüklü pozu;

Hande Yener'in hamamda köpüklü anları paylaşıldı
Hande Yener'in hamamda köpüklü anları paylaşıldı
Hande Yener'in hamamda köpüklü anları paylaşıldı
Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
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Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu - Haberler Magazin
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