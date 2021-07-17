Hande Yener "Bunu söylemek zorundayım" diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı
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Hande Yener "Bunu söylemek zorundayım" diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı

Hande Yener 'Bunu söylemek zorundayım' diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hande Yener, herkesten saklayarak geçirdiği kanser tedavisi dönemini anlattı. Yener, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yıllar sonra herkesten sağladığı bir sırrını açıkladı. Yener, bir dönem meme kanseri tedavisi gördüğünü ve erken teşhis sayesinde hastalığı atlattığını söyledi.

ANNESİNDEN BİLE SAKLADI

Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı. Artık çok değiştiğini söyleyen Yener, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söyledi.

7 SAAT SÜREN OPERASYON GEÇİRDİ

Yener, 7 saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde 'felaket' dediğini duydum ve yıkıldım" dedi.

Hande Yener 'Bunu söylemek zorundayım' diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı

"YANIMDAKİLER İNTİHAR EDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜ"

Hande Yener, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yener, kanser olduğunu ilk öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlattı: Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, 'Allah'ıma kavuşuyorum' diye avundum.

Hande Yener 'Bunu söylemek zorundayım' diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı

"ÜZERİMDE KABLOLARLA SAHNEYE ÇIKTIM"

Hande Yener, kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da belirtti. Ünlü şarkıcı, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı" ifadelerini kullandı.

"KADINLARA BUNU ANLATMAK ZORUNDAYIM"

Kanser sürecinin kadınlara umut olmasını istediğini söyleyen şarkıcı, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hande Yener bu hastalığın üzerine yapışmasına istemediğini ifade etti. Yener, "İlk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın" diye konuştu.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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