Hande Yener: Bana abla demeyin

16.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:52

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçunun sahne performansına dört dansçı eşlik etti. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Yener, bir hayranının kendisine "abla" diye seslenmesi üzerine "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi. Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, yeni imajıyla Yılmaz Morgül'e benzetildiği söylenince şöyle konuştu: "Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül'e benzetmesine üzülmedim, tam tersine eğlendim. Bir fotoğrafla gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi."



