Hande Yener'den şaşırtan 'yaş' açıklaması

Hande Yener'in doğum günü partisine; oğlu Çağın Kulaçoğlu, Misha, Aylin Coşkun, Polat Yağcı ve Selim Akar başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Muhabirlerle sohbet eden Yener, "Doktorum Seçil Uçar Ermiş sayesinde kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum. Ameliyatsız güzelliğimi Seçil'e borçluyum" dedi.

Yener, kendisine övgüler yağdıran Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'a da teşekkürlerini iletirken, "Bu özel sözler yeni yaşımdaki en büyük hediye oldu" dedi.

İŞTE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN GÖRÜNTÜLER...