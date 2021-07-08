Hande Ünal kimdir? Hande Ünal kaç yaşında, nereli? Hande Ünal biyografisi!

Uzun süredir beraber olan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal evlendi. İkili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Hayatı merak edilen Hande Ünal kimdir? diye araştırılmaktadır. Peki, Hande Ünal kimdir? Hande Ünal kaç yaşında, nereli? Hande Ünal mesleği nedir? Hande Ünal hayatı ve biyografisi nedir?

Geçtiğimiz yıl oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlanan Hande Ünal, sosyal medyanın da gündemindeki isim oldu. Evlilik öncesi eğlence pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Ünal, Manisa'da gerçekleşen düğün hakkında görüntüler aktardı. Peki, Hande Ünal kimdir? Hande Ünal kaç yaşında, nereli? Hande Ünal mesleği nedir? Hande Ünal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HANDE ÜNAL KİMDİR?

Hande Ünal, 30 yaşındadır. İsmail Ege Şaşmaz'dan ise 3 yaş büyüktür. İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal hakkında internette pek bir bilgi bulunmuyor. Detaylar belli olunca haberimize ekleyeceğiz.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimli Oyunla Başlamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım atmıştır. diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir.

Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever ve TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV'de ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizi ile kamera karşısına geçti.