Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi!
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Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi!

Hande Soral kraliçeler gibi... Kardeşi masaj yaptı, eşi yemek yedirdi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

BODRUM KEYFİHande Soral, tatile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la çıktı.

BODRUM KEYFİ

Hande Soral, tatile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la çıktı. Ekip geçen cuma plajda görüntülendi. Günü şezlongunda geçiren Hande Soral'ın keyfine diyecek yoktu.

ELLERİYLE YEDİRDİ

Bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenen Hande Soral'a eşi elleriyle hamburger yedirdi. Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

Hande Soral güneşlenirken iz kalmaması için bikinisinin üstünü çıkardı.

Hande Soral, İsmail Demirci'nin ellerinden hamburger yerken objektife yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

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