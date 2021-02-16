Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi
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Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi

16.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:14

Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, arasının iyi olmadığı Fatih Altaylı için "Veda etmek için yanına gittim bana 'öyle poponu sallarsan böyle kovulursun' dedi" ifadelerini kullandı.

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir dans videosunu yayınladı. Kısa sürede gündem olan Sarıoğlu, dansından dolayı kendisini uyaran Habertürk'ten ayrıldı.

"İŞTEN ATILMAMA NEDEN OLDU"

Dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan Hande Sarıoğlu, 1 sene önce birlikte program sunduğu Fatih Altaylı ile arasında geçenleri anlattı. Altaylı ile canlı yayın esnasında tartışan Sarıoğlu, "Ben işe onun vasıtasıyla girmiştim. Tartışmadan sonra aradım onunla konuşmak istedim ama bana geri dönmedi. Bu sırada da program yayından kaldı. Sonra başka bir kanalda o programı yaptı ve ben o işten atılmış oldum" dedi.

Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı itiraf: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi

"POPONU SALLARSAN KOVULURSUN"

Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi. Kendisine geri dönülmediği söyleyen Hande Sarıoğlu, arkadaşlarıyla vedalaşmak için kanala gittiğinde Fatih Altaylı'nın yanına uğradığını ancak duyduğu söz karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Samimi bir şekilde Altaylı'nın yanına gittiğini söyleyen spiker, Altaylı'nın kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini iddia etti.

FATİH ALTAYLI VE HANDE SARIOĞLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında yayınlanan Spor Saati programında Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etmişti. Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' şeklindeki soru Altaylı'yı çok sinirlendirmişti ve Altaylı yayını terk etmişti.

Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi

İŞİNDEN AYRILDI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kıvrak bir şekilde dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, spikerlik yaptığı Habertürk yönetimi tarafından uyarılınca işinden ayrılmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Sarıoğlu, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi." şeklinde konuşmuştu.

Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi

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Haber Yorumları (1)
ADAM HAKLI: adam muhattap olmaktan kaçınmış bu hanım da laf yemek için çabalamış maşallah
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