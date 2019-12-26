Hande Kaptan'ın ikramiye totemi

26.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:41

City's de gezerken totem yaptığını söyleyen Kaptan, gördüğü 5. Milli Piyango satıcısından bilet alarak bu senenin talihlisi olacağına inandığını belirtti.

Dizi çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'ten de bir seri bilet aldığını söyleyen Hande Kaptan, "Biletimin sonu 26, çift rakamların uğuruna inanırım. Ayrıca doğum günümün tarihi. Büyük ikramiye çıkarsa çocuklarla ve sokak hayvanlarıyla ilgili büyük projelerim var. " dedi.



