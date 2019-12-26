Hande Kaptan'ın ikramiye totemi
Haberler » Magazin » Hande Kaptan'ın ikramiye totemi - Magazin

Hande Kaptan'ın ikramiye totemi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Benim Adım Melek' dizisinin başarılı oyuncusu Hande Kaptan, önceki gün City's Nişantaşı'nda milli piyango bileti alırken görüntülendi

26.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:41
Hande Kaptan'ın ikramiye totemi

City's de gezerken totem yaptığını söyleyen Kaptan, gördüğü 5. Milli Piyango satıcısından bilet alarak bu senenin talihlisi olacağına inandığını belirtti.

Dizi çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'ten de bir seri bilet aldığını söyleyen Hande Kaptan, "Biletimin sonu 26, çift rakamların uğuruna inanırım. Ayrıca doğum günümün tarihi. Büyük ikramiye çıkarsa çocuklarla ve sokak hayvanlarıyla ilgili büyük projelerim var. " dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler