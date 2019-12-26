Hande Kaptan'ın ikramiye totemi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Benim Adım Melek' dizisinin başarılı oyuncusu Hande Kaptan, önceki gün City's Nişantaşı'nda milli piyango bileti alırken görüntülendi
City's de gezerken totem yaptığını söyleyen Kaptan, gördüğü 5. Milli Piyango satıcısından bilet alarak bu senenin talihlisi olacağına inandığını belirtti.
Dizi çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'ten de bir seri bilet aldığını söyleyen Hande Kaptan, "Biletimin sonu 26, çift rakamların uğuruna inanırım. Ayrıca doğum günümün tarihi. Büyük ikramiye çıkarsa çocuklarla ve sokak hayvanlarıyla ilgili büyük projelerim var. " dedi.