Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
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Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri

Oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde başrolu paylaşacağı Kerem Bürsin'le yeni tanışmasına rağmen övgüler yağdırdı. Dizinin okuma provasından sonra konuşan güzel oyuncu, "Kerem olağanüstü biri" dedi.

22.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:45

Salgın nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan Hande Erçel, yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Sen Çal Kapımı adlı dizideki rol arkadaşlar Kerem Bürsin ve Melisa Döngel ile Bebek'te bir araya geldi.

"KEREM OLAĞANÜSTÜ BİRİ"

Dizinin yapım şirketinin Bebek'teki ofisinde bir araya gelen ünlü oyuncular, okuma provası yaptı.Okuma provasından ilk ayrılan Kerem Bürsin oldu. Bürsin'in ardından Melisa Döngel ofisten çıkış yaptı. Ofisten en son ayrılan Hande Erçel ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Dizideki partneri Kerem Bürsin'le yeni tanıştıklarını söyleyen oyuncu "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övge yağdırdı: Olağanüstü biri

EVLİLİK SORULARINA SESSİZ KALDI

Erçel, Demet Akalın'ın sevgilisi Murat Dalkılıç'la eski bir fotoğrafını paylaşarak altına "Şunu da bir evlendirseydim" yazması hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övge yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
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