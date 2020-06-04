Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Yaklaşık iki yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi. İlişkide en önemli kuralın saygı olduğunu belirten Hande Erçel, "Saygı olmadan ilişki yürümez" dedi.

FOX TV'nin yeni dizisi "Sen Çal Kapımı" projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel, Instyle Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.

"SAYGI OLMADAN İLİŞKİ YÜRÜMEZ"

Yaklaşık iki yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç'a aşk yaşayan Hande Erçel, uzun ilişkin sırrını sevenleriyle paylaştı. Güzel oyuncu, konuyla ilgili olarak, "İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey birbirine duyduğun saygıyı korumaktır. Saygı olmadan ilişki yürümez" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNDEN GÜL JESTİ

Öte yandan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaşacağı "Sen Çal Kapımı" dizisinin çekimleri başladı. Erçel, sevgilisinin hediye ettiği çiçekleri sosyal medya hesabından "Sevdiğim beyin 'hayırlı olsun' deme şekli" notuyla paylaşmıştı.

"EVLİLİK ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Hiç evliliği düşündünüz mü?" sorusuna Erçel, "Kısmet her şey. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimizde, gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek" demişti.