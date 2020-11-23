Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?
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Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?

23.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:00
Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?

Güneşin Kızları dizisi ile adını duyuran güzel oyuncu Hande Erçel her zaman konuşulmayı başarıyor. Doğum günü nedeniyle Twitter'da trend olan Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı? Hande Erçel estetik mi yaptırdı, estetiksiz hali nasıldı?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma doğumlu oyuncu başarılı dizi projelerine imza attı. Dizi projeleri kadar özel hayatı ile gündemden düşmeyen Hande Erçel kimdir? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Tüm merak edilen sorular haberimizde yer almaktadır.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. Hande Erçel daha sonra Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisi ile yapan oyuncu Murat Dalkılıç birlikteliği ilde çok konuşuldu.

HANDE ERÇEL BOY VE KİLOSU NEDİR?

Hande Erçel boy: 1.75

Hande Erçel kilo: 53

HANDE ERÇEL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Hayat Ağacı,

Çılgın Dersane Üniversitede,

Sen Çal Kapımı,

Halka,

Güneşin Kızları,

Aşk Laftan Anlamaz,

Siyah İnci.

HANDE ERÇEL ESTETİKSİZ HALİ NASILDI?

İlk haliyle çok farkı olduğu düşünülen Hande Erçel'in ilk fotoğrafları:

Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?
Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?

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