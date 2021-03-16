Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı
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Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı

16.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:48

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel'in genç iş insanı Murat Akdoğan'la ilişkisi olduğu iddia edildi.

Adı Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre gerçek aşkını Kerem Bürsin'le saklayan Hande Erçel'in bir aydır genç iş insanı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı

'İKİNCİ MURAT DÖNEMİ'

Magazin kulislerinde ikilinin kapalı kapılar ardında ilişkilerini yaşadığı konuşulurken, birbirlerini sosyal medya platformu Instagram'dan da takip ettikleri görüldü. Hande Erçel'in yeni ilişkisini duyan hayranları ise durumu 'ikinci Murat dönemi' şekliden yorumladı.

Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları (3)
RÜKNETTİN DEDE: Ne oluyor lan
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RÜKNETTİN DEDE: Kimin eli kimin cebinde lan
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
TURKO: AAferim kızıma zengin koca buldun sonunda
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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