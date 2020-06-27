Hande Erçel'in en sevdiği partner kim? Kerem Bürsin en çok hangi partnerini seviyor? FOX TV'nin yeni projelerinden Sen Çalı Kapımı dizisinin başrolleri Hande Erçel ile Kerem Bürsin, çalışmaktan en çok keyif aldıkları partnerlerini açıkladı. Instagramdan canlı yayın yapan ikili soru cevap şeklinde sohbet etti. Peki, Kerem Bürsin'in en sevdiği partner kim?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, FOX ekranlarında Sen Çal Kapımı dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eğlenceli bir çift olan Bürsin ve Erçel, Instagram canlı yayınında ''En sevdiğin partner kim?'' sorusuna cevap verdi.

HANDE ERÇEL'İN EN SEVDİĞİ PARTNER KİM?

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, Bürsin'in ''En sevdiğin partner kim'' sorusu karşısında ne yapacağını bilemedi. Keyifli ve eğlenceli sohbetleri sosyal medyada gündem olurken, Erçel soruya, ''Bu soruyu soramazsın'' yanıtını verdi. Bürsin ile yaklaşık 1 ydır çalışan güzel oyuncu sonunda "Tamam en sevdiğim partner sensin" şeklinde karşılıkta bulundu.

KEREM BÜRSİN'İN EN SEVDİĞİ PARTNER

Hande Erçel'in de aynı soruyu Kerem Bürsin'e yöneltmesi ile durum eşitlendi fakat yakışıklı oyuncu politik bir cevapla kendini kurtardı. Bursin, "Her çalıştığım partner çok özeldi" dedi. aşrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı, ilk bölümüyle 1 Temmuz Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında olacak.