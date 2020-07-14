Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Yaz sezonunda yeni bir dizide rol alan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından leopar desenli bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan oyuncunun pozları 1 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan güzel oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına beğeni yağdı. BEĞENİ REKORU KIRDI Bir hayli kilo verdiği gözlemlenen oyuncu karelerinin altına "Yaz yaz yaz" notunu ekledi. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in bikinili paylaşımına 1,5 milyondan fazla beğeni geldi. Fotoğrafa Erçel'in hayranları da "Çok güzelsin" yorumları yazdı. İşte Erçel'in hayranlarını mest eden fotoğrafları...