Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı belgelendi
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı belgelendi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı belgelendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

SON DAKİKA... Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler'de el ele görüntülendi. İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bu kareleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bürsin, geçtiğimiz günlerde "Her an her şey olabilir güzelim" diyerek Hande Erçel ile aşk yaşadıklarını üstü kapalı bir şekilde ima etmişti.

İlk kez el ele görüntülenen ikilinin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. (Gossippasta)

Kaynak: Snob Magazin

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