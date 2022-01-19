Hande Erçel, ablası ve eniştesinin pozlarına Kerem Bürsin'den sitemkar yorum: Bayılıyorum beni dışlamanıza - Haberler Magazin
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Hande Erçel, ablası ve eniştesinin pozlarına Kerem Bürsin'den sitemkar yorum: Bayılıyorum beni dışlamanıza

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hande Erçel'in ablası ile evli olan Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından eşi ve baldızıyla fotoğraflarını paylaştı. Karede olmayan Kerem Bürsin ise sitemkar bir yorumda bulunarak "Beni dışlamanıza bayılıyorum" dedi.

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ile evli olan Caner Yıldırım, Instagram hesabından mutluluk pozlarını paylaştı. Yıldırım'ın Erçel kardeşler ile pozlarına ilk yorum da Kerem Bürsin'den geldi.

MUTLULUK POZUNA KEREM'DEN YORUM

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Caner Yıldırım, Hande Erçel ve Gamze Erçel ile pozlarını "İyi ki" notuyla paylaştı. Kısa sürede 250 binden fazla beğeni alan fotoğraflara Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yorum gecikmedi. Erçel fotoğrafa "Köşede ben" yorumunu yaparken fotoğrafta olmayan Bürsin de "Bayılıyorum size! Ve hep beni dışlamanıza" yorumunu yaptı.

Hande Erçel, ablası ve eniştesinin pozuna Kerem Bürsin'den sitemkar yorum: Bayılıyorum beni dışlamanıza

AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLADI

FOX TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz yaz ayında final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti kısa sürede sevgili olmuştu. Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Instagram, Magazin, Haber

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