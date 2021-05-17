Hande Erçel'in mayosunun fiyatı dudak uçuklattı
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Hande Erçel'in mayosunun fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel'in mayosunun fiyatı dudak uçuklattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, mavi mayosuyla verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. Erçel'in mayosunun ve gözlüğünün fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatilinden döndü ama adadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

3 BİN TL'LİK MAYO GİYİYOR

Sevgilisi ile birlikte reklam karşılığında tatili bedavaya getirdikleri söylenen 27 yaşındaki güzelin, mayosu ve gözlüğünün fiyatı belli oldu. Hande Erçel'in mayosunun (Off-White) 3 bin 300 TL, gözlüğünün 4 bin TL olduğu ifade edildi.

Aşkın belgelenmesinin ardından Kerem Bürsin, Erçel ile Maldivler'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamış, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz. Muhteşem" notunu düşmüştü.

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in tatil planı belli oldu.

Erçel ve Bürsin'in Göcek'te kısa süreli tekne tatili yapacağı öğrenildi.

Hande Erçel'in mayosunun fiyatı dudak uçuklattı
Hande Erçel'in mayosunun fiyatı dudak uçuklattı
Hande Erçel'in mayosunun fiyatı dudak uçuklattı

Kaynak: Snob Magazin

Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
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