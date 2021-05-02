Hande Doğandemir koronayı atlattı

Ünlü oyuncu, karantina sürecinin bitiminde zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını Instagram'da "Bye COVID" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu, karantina sürecinin bitiminde zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını Instagram'da "Bye COVID" notuyla paylaştı.

Takipçilerinden gelen "geçmiş olsun" mesajlarına da Twitter üzerinden yanıt verdi:

"Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin." Hande Doğandemir'in hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ve yaptırdığı son COVID-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet