Hande Doğandemir: Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik
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Hande Doğandemir: Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik

Hande Doğandemir: Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler" diyen oyuncu "Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor.

"Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler" diyen oyuncu "Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim" açıklamasında bulundu. Hande Doğandemir, "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Benim için bu da hayatın bir parçası."

Yaptım bir delilik

Yaptığı imaj değişikliği hakkında da konuşan Hande Doğandemir, "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her projede öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik. Belki sonra bir daha uzatırım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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