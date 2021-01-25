Hande Doğandemir, astronot kıyafeti giydi! 'Çıkış nerede?'

PARTNERİ ALİCAN YÜCESOYHande Doğandemir, sinema ile tiyatroyu aynı platformda buluşturacak deneysel oyun "İçimdeki Yangın"la seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

PARTNERİ ALİCAN YÜCESOY

Hande Doğandemir, sinema ile tiyatroyu aynı platformda buluşturacak deneysel oyun "İçimdeki Yangın"la seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tiyatrolar TV üzerinden yayınlanacak oyunda Doğandemir, Alican Yücesoy'la birlikte rol alacak.

ASTRONOT KIYAFETİ GİYDİ

Halil Bübür'ün kaleme aldığı oyunun provalarını sürdüren Hande Doğandemir önceki gün Instagram hesabında astronot kıyafeti giydiği bir kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu o karenin altına İngilizce "Çıkış nerede" yazdı.

Kaynak: Hürriyet