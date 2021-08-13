Hande Doğandemir'in yeni aşkı tanıdık çıktı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile birlikte olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde rol alan Hande Doğandemir, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde yakınlaştığı Yağız Can Konyalı ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birlikteliklerini herkesten gizlediği öğrenilen çift, aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Konyalı, üç yıldır 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun ile birlikteydi. Çiftin aşkı, geçtiğimiz ay sonlanmıştı.

"AŞKA BÜYÜK ANLAMLAR YÜKLEMİYORUM"

Doğandemir, "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası... Aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası." yanıtını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin