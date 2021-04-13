Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı
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Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı

İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba ve üvey anne 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

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İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba ve üvey anne 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına anne Handan Yılmazer verilen kararın ardından telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'nin takip ettiği dava hakkında konuşan acılı anne gözyaşları içinde konuştu. "Kızım vahşice öldürüldü, deliller tutuklanan şahısları gösterdi." dedi. Yıllar önce evladını kaybeden Handan Çinkitaş yaşananlara sitem etti. "6 ay içerisinde maalesef serbest kaldılar, gerekçesini bilmiyorum, yanlış bilgiler var" dedi. Sözlerine "Bana katillerini getirsinler, benim kızımın bedeli 6 ay mıydı? " diye devam etti. Gözü yaşlı annenin sözleri yürek burktu. "Kızım 32 yaşında olacaktı, çocuğuma yaşama hakkı tanınmadı, kızım hep 11 yaşında kaldı" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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