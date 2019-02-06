Hande Bermek Eski Eşi Murat Başoğlu'na Dava Açtı: Silahlarını Elinden Alın

Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek, hakkında koruma kararı çıkardığı eski eşi Başoğlu'nun hala kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, Başoğlu'na ait ruhsatlı silahlarının elinden alınmasını istedi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bermek, Bodrum'daki evinde kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla Başoğlu'ndan şikâyetçi olmuştu. Bermek'in şikâyeti üzerine Başoğlu hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.,

YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Medyaradar'ın haberine göre, Bermek bu davanın ardından bu kez de avukatı vasıtasıyla Bodrum Aile Mahkemesi'ne yeni bir dilekçe verdi. Bermek dilekçesinde Başoğlu'nun oğulları Can'ı görme hakkının ertelenmesi veya kısıtlanmasını istedi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

SENİN DE ANNENİN DE AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

"Okul çıkışlarına veya Can'ın basket maçlarına üniformalı polis eşliğinde gelerek Can'ın daha fazla endişe ve kaygı duymasına sebep olmuştur. Bu sebeple Can, babası ile bir süre görüşmek istememiştir. Fakat, Murat Başoğlu ise Can'a mesaj atarak taciz etmiş, jandarma eşliğinde geleceğini söylemiştir. 18 Aralık tarihli konuşmada Can'a ve müvekkil Hande Bermek'e hitaben 'Gelirsem senin de annenin de ağzını burnunu kırarım' diyerek tehdit etmiştir."

"ÇOCUĞU GÜNDÜZ GÖRSÜN"

Hande Bermek mahkemeden çocuğun baba ile kurduğu şahsi ilişkinin en az 3 aylık süre ile kaldırılmasını veya çocuğun babası ile gündüz saatleri içerisinde refakatçi eşliğinde görüşmesini talep etti.

"ÖFKE KONTROLÜ OLMAYAN BİR ŞAHISTIR"

Başoğlu'nun korunma kararına rağmen tehditlerine devam ettiğini belirtilen dilekçede, "Murat Başoğlu, öfke kontrolü olmayan bir şahıstır. Başoğlu'nun üzerine kayıtlı iki adet ruhsatlı silahı bulunmaktadır. Öfke kontrolü olmayan böyle bir şahsın üzerinde silah bulundurması yakınları için tehlike arz etmektedir. Bu sebeple Murat Başoğlu"nun üzerine kayıtlı silahların tedbiren kendisinden alınmasını arz ve talep ederiz" denildi.