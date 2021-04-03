Hande Ataizi'nin gizemli arkadaşı
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Hande Ataizi'nin gizemli arkadaşı

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Hande Ataizi'nin gizemli arkadaşı

'Camdaki Kız' dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığında olan oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Cihangir'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlığı yapan Ataizi'nin gizemli arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Güzel havayı değerlendiren Ataizi, bir erkek arkadaşıyla mekanda harıl harıl sohbet etti.

Gazetecilerin röportaj talebinde bulunduğu oyuncu, "Başka zaman konuşalım" diyerek talebi geri çevirdi. Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlığı yapan Ataizi'nin gizemli arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu.

'BU ROL TAM BENLİK'

Hande Ataizi, Kanal D'de ekrana gelecek 'Camdaki Kız' dizisiyle setlere geri dönecek. Yeni dizisi hakkında konuşan Ataizi, "Senaryoyu okuduğum zaman çok sevdim. 'Bu rol tam benlik' dedim. Setimizde COVID-19 konusunda üst düzey önlemler var. Sürekli test yaptırıyoruz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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