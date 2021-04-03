Hande Ataizi'nin gizemli arkadaşı

'Camdaki Kız' dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığında olan oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Cihangir'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlığı yapan Ataizi'nin gizemli arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...