Handan Uran Ertuğrul'dan 5.5 milyonluk bağışla veda
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Handan Uran Ertuğrul'dan 5.5 milyonluk bağışla veda

Hürriyet - Haberler | Magazin
Handan Uran Ertuğrul'dan 5.5 milyonluk bağışla veda

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatroları'nın ilk genel müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul (94) dün hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatroları'nın ilk genel müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul (94) dün hayatını kaybetti. 10 gün önce Darüşşafaka Cemiyeti'ne 5.5 milyon bağış desteğinde bulunan ve kendisini öğrencilerin eğitimine adayan usta isim, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre Ertuğrul, yaptığı bağışla kız kardeşi ve yeğeninin adını taşıyan "Perran ve Pınar Uran Burs Fonu" kurulmasına öncülük ederek, kurulacak fonla anne veya baba kaybı yaşamış öğrencilerin eğitimine destek olacak. Katıldığı törende Ertuğrul, "Bütün isteğim okumak için mücadele veren çocuklara yardım etmek" demişti. Bağış sonrasında Ertuğrul'a "Nar Plaketi" ve "Kurucu Bağışçı" sertifikası takdim edildi.

BENİ ÇOK SEVERDİ 

TÜRKER İnanoğlu, Handan Ertuğrul'un vefatından üzüntü duyduğunu belirtti: "Beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Son olarak bir ay önce telefonla görüşmüştüm, bana Darüşafaka'ya bağış yaptığını söylemişti. Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sokak çocukları yararına bağış yapmıştı. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Hürriyet

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