Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi

Türk müziğinin ünlü ismi Timur Selçuk, geçtiğimiz hafta 74 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk'un ölümünün ardından konuşan eşi Handan Selçuk, usta ismin vasiyetini de açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yatağında uyurken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Timur Selçuk, ölümüyle herkesi yasa boğdu. Ani ölüm haberiyle yıkılan Handan Selçuk, "Öldüğünü kabul edemiyorum, bir vasiyeti vardı yerine getirdik" dedi.

"ANMA GECESİ DÜZENLEMEYİN DİYE VASİYET ETTİ"

Günaydın'a konuşan Handan Selçuk, "Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum. Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz" dedi.

"ÖLDÜĞÜNÜ HALA KABUL EDEMİYORUM"

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçirdiğini söyleyen Handan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: "Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak. Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi. Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim."