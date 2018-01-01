Hamzalı Katliamında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 23 kişi törenle anıldı. Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te, PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı korucu, 9'u kadın, 1'i korucu 23 kişi için anma töreni düzenlendi. Hamzalı Mahallesi'ndeki anıt önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Dülgeroğlu, "Bundan 23 yıl önce bölücü terör örgütü mensupları yine gerçek yüzlerini göstererek kadın, çocuk ve yaşlı demeden savunmasız 23 vatandaşımızı bu köyde katletti. Bugün buraya aynı acıları sizlere hatırlatmak için değil şehitlerimizin anısını yaşatmak, bölücü terör örgünün gerçek yüzünü bütün dünyaya haykırmak için bir araya geldik. Bölücü terör örgütü Hamzalı köyümüzde 6 aylık Fatma bebeğimizi, 23 yaşında hamile Aysel bacımızı, 85 yaşında Tayip dedemizi, 75 yaşında Abdurrahman dedemizi katlederek, zannetti ki Hamzalılı kardeşlerimiz kalplerinde taşıdıkları vatan sevgisini, ruhlarında hissettikleri bayrak sevgisini kaybedecekler ve onların yanında yer alacaklar. Ama 23 yıl sonra bugün yine görüyoruz ki Hamzalılı kardeşlerimiz, devletimizin ve milletimizin yanında. Ay-yıldızlı bayrağı bu bölgede, bu coğrafyada yüceltme adına askerimizle, polisimizle ve korucularımızla omuz omuza bu mücadeleyi aslanlar gibi yürütülmekte, dimdik ayakta durmaktadır" dedi. Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.



(Muhsin Taş/İHA)