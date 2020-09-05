İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Göztepe ile İzmir Göztepe'yi birbirine karıştırdı.

İstanbul Göztepe'de yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı. Açılış öncesi sosyal medya hesabından hastane ile ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ilginç bir hataya imza attı. HATASINI FARK EDİP DÜZELTTİ Hastanenin görselini paylaşan Yerlikaya "İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi" notunu düştü. Yapmış olduğu hata sonrası sosyal medyanın diline düşen Yerlikaya, uyarılar üzerine paylaşımını "İstanbullu hemşehrilerimize dev hizmet..." şeklinde düzeltti. İşte Yerlikaya'nın o paylaşımları;