İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü
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İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Göztepe ile İzmir Göztepe'yi birbirine karıştırdı.

05.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:02

İstanbul Göztepe'de yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı. Açılış öncesi sosyal medya hesabından hastane ile ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ilginç bir hataya imza attı.

HATASINI FARK EDİP DÜZELTTİ

Hastanenin görselini paylaşan Yerlikaya "İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi" notunu düştü. Yapmış olduğu hata sonrası sosyal medyanın diline düşen Yerlikaya, uyarılar üzerine paylaşımını "İstanbullu hemşehrilerimize dev hizmet..." şeklinde düzeltti.

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımları;

Hamza Yerlikaya, İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştırdı
Hamza Yerlikaya, İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştırdı
İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 16:12:42. #1.15#
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