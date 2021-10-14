Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez geldi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana HSK üyeliği görevini yürüten Kocabey, görevinden istifa etti. Hamit Kocabey'in istifası üzerine vatandaşlar Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi! sorularını araştırdı. Peki, Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi! İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.

HAMİT KOCABEY HSK'DAN İSTİFA ETTİ!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda dikkat çeken günler yaşanıyor. İki dönemden bu yana HSYK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Kocabey, görevine seçilmeden önce de Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlık görevini yürütüyordu.

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