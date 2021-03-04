Hamilelik iddialarını reddeden Aslışah Alkoçlar'ın göbeği kafaları karıştırdı

İş İnsanı Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta nikah masasına oturan Aslı Alkoçlar'ın, hamile olduğu için evlendiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddiaları net bir şekilde yalanlayan Alkoçlar'ın son paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Paylaşımında hamile göbeği olduğu görülen sosyetik güzel, iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

İş İnsanı Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta aile arasında Beşiktaş'ta lüks bir otelde düzenlenen törenle dünya evine giren Aslışah Alkoçlar hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Evliliğin sosyetik güzelin hamile olmasından dolayı kısa süre içinde gerçekleştiği konuşulmaya başlanmış, Alkoçlar ise bu iddiayı yalanlamıştı.

HAMİLE GÖBEĞİ İDDİALARI YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Tam da iddiaların unutulduğu şu günlerde Aslışah Alkoçlar'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden elinde içeceğiyle hamile göbeği görülen fotoğrafını paylaşan sosyetik güzel, iddiaları yeniden gündeme getirdi.

"İLERİDE OLMASINI ÇOK İSTERİM"

28 yaşındaki sosyetik güzel sosyal medya hesabından hamilelik iddialarını, "Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." diyerek yalanlamıştı.