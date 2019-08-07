Hamile Uygur kadından yardım çağrısı: Türkiye bizi Çin'e sınır dışı etmek istiyor

07.08.2019 18:42

Avrupa'ya ulaşma amacıyla 6 Ağustos'ta Bosna Hersek'e giden ancak bu ülkenin kabul etmemesi nedeniyle İstanbul'a gönderilen Uygur Rena Yaermaimaiti ve kızı 2015 doğumlu Asma'nın Türkiye'den Çin'e sınır dışı edileceği iddia edildi.

İstanbul Havaalanı'na indiğinde kendisine Çin'e sınır dışı edileceğini söyleyerek ağlayan ve bir video çekerek durumunu anlatan 1985 doğumlu Rena Yaermaimaiti, "Türk yetkililer şimdi bizi Çin'e iade etmek istiyor. Ben altı aylık hamileyim, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bosna'dan pasaportunuz sahte diye bizi geri gönderdiler. Kızım Esma çok korkuyor, lütfen bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle