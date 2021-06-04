Hamile olduğunu doğurmak üzereyken açıklamıştı: Bebeğiyle ilk poz

BEBEĞİYLE İLK POZ2019 yılında Caspar Jopling ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Ellie Goulding, ilk kez annne oldu.

BEBEĞİYLE İLK POZ

2019 yılında Caspar Jopling ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Ellie Goulding, ilk kez annne oldu. Doğum haberini geçen ay bir gazeteye verilen ilanla duyuran 34 yaşındaki şarkıcı, ilk kez bebeğiyle çekilen bir pozunu da Instagram takipçileriyle paylaştı. Goulding, Arthur Ever Winter adını verdikleri oğulları için "Yılın en büyük beklenmedik projesi yorumunu yaptı." Ünlü şarkıcının takipçileri de bu paylaşıma beğeni yağdırdı.

EŞİ ÖZEL VİDEO ÇEKTİ

Ellie Goulding, 29 yaşındaki kocası Caspar Jopling'in çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı. Hamileliği sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı videonun sonunda da Goulding, önce oğlunu bebek arabasında gezdirirken sonra da onu emzirirken çekilen görüntülerine yer verdi.

DOĞURMAK ÜZEREYKEN MUTLU HABERİ VERDİ

Ünlü şarkıcı, hamilelik haberini de sürecin başında değil neredeyse sonlarında vermişti. Bir bebek sahibi olacağını duyurmak için hamileliğinin 30'uncu haftaya girmesini bekledi. Goulding sosyal medyadan "Sadece birkaç hafta kaldı. Sonra anne olacağım. Bu sözü yüksek sesle söylerken hala tuhaf hissediyorum" sözleriyle duyurmuştu. Goulding ve Jopling'in bebeği de geçtiğimiz nisan ayının son günlerinde dünyaya geldi.

İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

Ellie Goulding ile Caspar Jopling, 2019 yılının Eylül ayında, Londra'da gösterişli ve sonrasında da çok konuşulan bir törenle evlenmişti. Çiftin düğününe aralarında Katy Perry ile Orlando Bloom'un da bulunduğu çok sayıda ünlü konuk olarak katılmıştı.

ÜNLÜ KONUKLAR

Ünlü İngiliz şarkıcı Ellie Goulding kelimenin tam anlamıyla prensesler gibi evlendi. Şarkıcının 640 saatte hazırlanan gelinliği ve gösterişli evlilik töreni, 2019 yılına damgasını vurdu. Törene sinema ve müzik dünyasının ünlülerinin yanı sıra İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de katıldı. Ellie Goulding ile Jopling'in evlilik töreni, İngiltere'nin York kentindeki Minister Katedrali'nde yapıldı. Törene Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry, Sienna Miller, James Blunt gibi ünlülerin yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunları Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank, Prense Beatrice ve sevgilisi ile anneleri York Düşesi Sahar Ferguson da katıldı.

GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Tören mekanına mavi renkli bir minibüs ile giden ve beyaz elbiseler giymiş nedimeler eşliğinde katedrale giren Ellie Goulding'in gelinliği de çok konuşuldu. Chloe tasarımı gelinliğin, 640 saatlik bir emek ile hazırlandığı da basına yansıdı.

Kaynak: Hürriyet