Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı
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Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı

Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren ve anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan, delta varyantına yakalandığını duyurdu. İşte ünlü ismin son durumu...

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıklayan çiftten Erturan, delta varyantına yakalandı.

5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuştu.

Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullandı.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Covid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi.

Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.

Delta varyantının bir türü olan Delta Plus ise "K417N" adı verilen, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanan "spike" protein mutasyonuna sahip. Söz konusu varyant, bu mutasyon eklendiği için "plus" olarak adlandırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos'ta Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini, şu an yüksek oranda olmayan Delta Plus'ın da hızlı şekilde arttığını bildirmişti.

Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı
Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı
Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı
Hamile olan ünlü isim koronavirüs delta varyantına yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

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