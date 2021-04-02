Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması
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Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışmasıKARS'ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması

KARS'ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Yolcular tarafından görüntülenen tartışmada şoförün kadına söylediği sözler tepki çekti.

Kars merkezde Toplu Konutlar- Subatanyolu Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre, otobüse binerken yavaş hareket eden kadına tepki gösterdi. Şoför, kadının otobüse binmesini beklemeden aracı hareket ettirmeye çalıştı. Hamile kadın ile

şoför arasında yaşanan tartışmayı yolcular cep telefonlarıya kaydetti. Araçtaki tartışmanın devam etmesi üzerine bir yolcu araya girerek hamile kadını koltuğa oturttu. Karşılıklı tartışma devam edince kadın, 'Seni şikayet edeceğim" dedi. Şoför, 'Bana hiçbir şey olmaz, ne yapayım senin oturmanı mı bekleyeceğim, kucağıma mı alayım" diye konuştu. Kadın, şoföre "Terbiyesiz, haddini aşma" diyerek tepki gösterdi.

Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması
Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması
Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması
Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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