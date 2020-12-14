Hamile baba doğum yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
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Hamile baba doğum yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

14.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:14
Hamile baba doğum yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olmaya karar veren ABD'li Wyley Simpson hamile olduğunu öğrendi. Doğum yapan Simpson, ABD'de tartışma konusu oldu

Wyley Simspon, hamile olduğunu öğrendikten sonra 28 yaşındaki nişanlısı Stephan ile birlikte aldığı karar sonucunda hamileliğini sürdürmeye karar verdi ve bebeğini doğurdu.

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Ancak bebekleri kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı.

'HER ZAMAN BABA OLMAK İSTEMİŞTİM'

Wyley, daha önce maruz kaldıkları zorbalığı yine yaşadıklarını ancak oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti. Simspon, yaptığı açıklamada "Her zaman baba olmak istemiştim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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