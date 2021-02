Hamidiye Kültür Parkı Projesi Sivas'ın çehresini değiştirecek

Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesinde uygulanan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan Hamidiye Kültür Parkı Projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Vali Salih Ayhan, proje uygulama alanında düzenlediği basın toplantısında, 250 bin metrekare alan içerisinde 11 tescilli yapının yer aldığı Haralar bölgesinin, yakın zamana kadar yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gerek konum olarak gerekse tarihi geçmiş olarak bu kadar özel bir alanı şehre kazandırmak amacıyla öncelikli olarak tarihi yapıların restorasyonlarına başladıklarını anımsatan Ayhan, "Bugün tescilli yapılara verdiğimiz fonksiyonlarla ve bölgeye inşa ettiğimiz diğer yapılarımızla Anadolu'nun yeni cazibe merkezlerinden birini hayata geçiriyoruz." dedi.

Bölgede 22 ayrı projenin bir araya geldiğini ve birbirini bütünleyen bir kompleks proje olduğunu dile getiren Ayhan, "Tarımdan turizme, kültürden eğitime, doğadan teknolojiye hemen her alanda her yaştan vatandaşımızın ilgi ve ihtiyacına yönelik bir mantık ile kurguladığımız bir proje." diye konuştu.

"Savaş Atları Müzesi tanıtıma katkı sağlayacak"

Alanda bulunan tescilli yapılar arasında Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, Abdülhamid Han Anı Evi, hediyelik eşya satış alanı, kafe, restoran ve kitap kafe gibi yerler bulunacağını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hamidiye Kültür Parkı'nda, yaklaşık 1800 metrekare alana sahip en büyük tescilli yapıya, tarihsel misyonuna uygun olarak Türklerin at kültürünü içine alan Türkiye ve dünyada ilgi odağı olacak özgün bir Savaş Atları Müzesi kuruyoruz. Müze içerisinde, Sivas'ın Uzunyayla atı başta olmak üzere, dünyada ve Türkiye'deki at cinsleri, savaşlara katılan atlar, savaş kıyafetleri, zırhlar, at sporları sergilenerek anlatılacaktır. Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'ın atı 'Ferhan' ile Fatih Sultan Mehmet'in atı 'Küheylan', Mustafa Kemal Atatürk'ün atı 'Sakarya' ile canlandırmalarına yer verilecektir. Bunun yanında Metehan, Cengizhan, Alparslan gibi birçok Türk hükümdarının da at üzerinde canlandırmaları yer alacaktır.

Türkiye'den ve dünyadan yoğun ziyaretçi alacağına inandığımız Savaş Atları Müzesi, Sivas'ın tanıtılmasına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır."

Vali Ayhan, proje alanında egzotik park, engelli aktif yaşam merkezi, organik pazar, kır kahvesi, macera parkı, MiniaSivas, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi ile

Muzaffer Sarısözen Kültür ve Sanat Evi'nin de yer alacağını sözlerine ekledi.

Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra proje alanını gezdi. Projenin eylül ayında hizmete sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya