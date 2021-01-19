Hamdi Baba kimdir? EDHO (Hamdi Baba) Muhammed Cangören kimdir? Yaman Korkmaz'ın babası gerçek adı ne? Kaç yaşında?

EDHO Hamdi Baba kimdir her yerde aranmaya başladı. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Karakterleri de en az gidişatı kadar merak edilen Edho'da Hamdi Baba araştırılmaya başlandı. Peki Hamdi Baba kimdir? EDHO (Hamdi Baba) Yaman Korkmaz'ın babası gerçek adı ne? Kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi karakteri, Hızır'a karşı Yamanla birlik olan kötü bir rolle karşımıza çıkıyor. Dizide Hamdi Baba karakterine usta oyuncu Muhammed Cangören hayat veriyor. Peki, EDHO Hamdi Baba kimdir her yerde aranmaya başladı. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Karakterleri de en az gidişatı kadar merak edilen Edho'da Hamdi Baba araştırılmaya başlandı. Peki Hamdi Baba kimdir? EDHO (Hamdi Baba) Yaman Korkmaz'ın babası gerçek adı ne? Kaç yaşında?

HAMDİ BABA KİMDİR?

Daha önce Çukur dizisinde Reşit karakteri ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi karakteri ile karşımıza çıkacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hamdi karakterini canlandıran Muhammed Cangören; 1951 tarihindeAfganistan'da bulunan Mayısmana şehrinde dünyaya gelmiştir. Usta oyucu İkinci Bahar dizisinde Bekir Ağa rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Devamında "Berivan" dizisinde "Kara Duran" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ancak ülke çapında tanınması "Kurtlar Vadisi" dizisinde Abuzer Kömürcü karakterine hayat vermiştir. Bundan sonra yer aldığı dizlerde izleyenler hep bu karakteri arar olmuştur.

Muhammed Cangören'in yer aldığı diziler ·

Şöhret ·Sıla ·Ay Lav Yu ·Sakarya Fırat ·Hayat Devam Ediyor ·O Hayat Benim ·Eski Köye Yeni Adet