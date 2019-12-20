Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

20.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56

Hamdi Alkan eşi kim? Zeynep Alkan kimdir? Arka Sıradakiler dizisinin yönetmenliğini de üstlenen Hamdi Alkan yeni filmi Kırk Yalan ile beyazperdede yer alacak. Hamdi Alkan nereli, kaç yaşında? Hamdi Alkan filmleri ve dizileri haberimizde...

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Başarılı oyuncu Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğü olan Alkan'ın babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da tamamladı. Daha sonra İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünde okudu. Yıldız Teknik Üniversitesinde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapıyor.

Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan

İLK ÇOCUK MİZAH PROGRAMINI YAPTI

1990'lı yıllarda TRT'de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV dünyasına adım atan Alkan, Gafur Hüner ve Yalçın Menteş'le çalıştı. TRT'de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları düzenledi. Televizyonlarda spor programlarına Öz Ofsayt'la başladı. Daha sonra "Reyting Reyting" sonrasında" Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" programlarıyla yoluna devam etti. TV'deki ilk çocuk mizah programı olan "Yumurcak TV"yi yaptı. 2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu olarak oynadı. 2004 yılında Show TV'de Türkiye'nin Yıldızları yarışmasını yaptı.

2007 yılında yönetmenliğini yaptığı "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" filmini ortaya koydu. Yine yönetmenliğini yaptığı "Dersimiz Atatürk" sinema filmi büyük başarı yakaladı.

CANAN HOŞGÖR İLE İKİ KEZ EVLENDİ

Hamdi Alkan, 1989 yılında Canan Hoşgör ile evlendi. Bu evlilikten 1998 yılında Zeynep ve 2007 yılında da Ayşe dünyaya geldi. Hamdi Alkan, 1999 yılında Canan Hoşhör'den boşandı ve 2006 yılında tekrar evlendiler. 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandılar. Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da nikah masasına oturdu.

Selen Görgüzel Alkan ve Hamdi Alkan

FİLMLERİ - DİZİLERİ

2012 - İsmail Baki Tv (Tv Programı)

2012 - Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şeyh Yahya Efendi)(TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (TV Dizisi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Pehlivan) (Sinema Filmi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Rafet) (TV Dizisi)

2004 - Afacanlar Kampı

2004 - En İyi Arkadaşım (Cino) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Pavarotti) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Milli Eğitim Müfettişi) (Sinema Filmi)

2003 - Neredesin Firuze (Hoca) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003

2002 - Reyting Hamdi (Hamdi-Gazman-Yarmagül) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1995 - Şark Kahvesi (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi)

1991 - Yeniden Doğuş Zamanı (Sinema Filmi)