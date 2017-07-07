- Hamburg'da G-20 karşıtı gösteriler devam ediyor

G-20 karşıtı protestolar Almanya'da hayatı durdurdu

Melenia Trump Otelde mahsur kaldı

Erdoğan yol güzergahındaki vincin üzerine çıkan bir şahıs yüzünden toplantısına gecikti



HAMBURG - Hamburg'da yapılan G20 Zirvesi devam ederken yapılan protestolar Almanya'da hayatı durdurdu.

Hamburg'da yapılan G20 Zirvesi devam ederken yapılan protestolar Almanya'da hayatı durdurdu, liderlerin gecikmesine, katılacakları programları iptal etmelerine sebep oldu.

Hamburg polisi protestolar sırasında Fransa, Hollanda ve İsviçre'den aşırı sağcıları göz altına aldı. Bölgeye tren ve uçakla gelmeye çalışan bazı yabancı militanların geri gönderildi. Hamburg şehri polis şefi Ralf Martin Meyer, zirvenin yapıldığı alanın etrafındaki sıkı polis korumasının protestocuların tüm şehre yayılmasına sebep olduğunu söyledi. Meyer, bu yüzden takviye polis birliklerini bölgeye sevkini istediklerini bildirdi. Halihazırda Hamburg'da bulunan 15 bin polise yardımcı olmak için daha fazla polis takviyesi gönderildiğini bildirdi. Almanya Finans Bakanı Wolfgang Schaeuble, güvenlik nedeniyle Hamburg şehir merkezine gidişini iptal etti. ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump kentin tarihi limanında bir tura katılamayıp otelinde mahsur kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahındaki vincin üzerine çıkan bir şahıs yüzünde yolda bir süre bekledi ve toplantıya geç kaldı. Hamburg İçişleri Bakanı, protestocuların Hamburg'da yaşanan arbedede160 polisi yaraladı, araçları, barikatları ve çöp kutularını kundakladı. Liderlerin "Ortaklar" programı yine protestocular yüzünden ertelendi.