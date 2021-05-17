Hamas ve İslami Cihad İsrail'e füze saldırısı düzenledi
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Hamas ve İslami Cihad İsrail'e füze saldırısı düzenledi

Hamas ve İslami Cihad İsrail'e füze saldırısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kolu Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kolu Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle Askalan, Aşdod ve Bi'r Seba kentlerine füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Kassam Tugayları ayrıca, Gazze Şeridi yakınlarındaki çeşitli İsrail mevzilerinin de füzelerle hedef alındığını ifade etti.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Aşdod ve Tel Aviv'in füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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