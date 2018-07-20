Hamas'tan İsrail'e "Karşılık Veririz" Uyarısı

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki noktalarını hedef alması durumunda İsrail ordusuna karşılık vereceğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, tırmanan gerilime ve hedef alınmaya karşı halkımızı savunma ve bombardımana karşı bombardıman ile keskin nişancıya karşı keskin nişancı ilkeleri üzerine kurulu mücadele denklemini pekiştirme hakkına tabidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ve bölgesel karar mercilerine İsrail saldırganlığını durdurma, Gazze ablukasını sonlandırma ve Filistin davasının adil çözümüne destek çağrısında bulunan Berhum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Direnişe ait noktalara, Gazze'ye ve halkına yönelik saldırıda bulunma, savunmasız sivil göstericileri hedef alarak soğukkanlılıkla öldürme yöntemlerini seçen işgalci İsrail, bu seçeneğin zor sonuçlarına katlanacak."

İsrail'den Kassam Tugayları'na ait 15 mevziye saldırı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürdüğü, şu ana kadar Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı Zeytun Tugayı'nın komutanlık merkezindeki 15 noktanın hedef alındığı ifade edildi.

Gerginlik tırmanıyor

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek bugün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu.

Bu saldırıların ardından gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusunun yeni saldırılar başlattığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlatıldığını söylemişti.

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.