Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
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Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı

Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bu akşam (cumartesi) yerel saat ile 22:00'de İsrail ile iki saatlik ateşkesin başladığını duyurdu.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları temsilcisi Ebu Ubeydah, Hamas'ın Cumartesi günü yerel saatle 22:00 ile 24:00 arasında Tel Aviv'e iki saat boyunca ateş açmayacağını açıkladı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18:00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 10 kişi daha hayatını kaybetti. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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