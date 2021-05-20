Hamas Sözcüsü: "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı"
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Hamas Sözcüsü: "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı"

Hamas Sözcüsü: 'İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı'
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu gece saat 02.00'de başlayacağı duyurulan ateşkese ilişkin İsrail'in Filistin direnişinin saldırıları karşısında duramayarak kaçtığını ve istediğini elde edemediğini söyledi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu gece saat 02.00'de başlayacağı duyurulan ateşkese ilişkin İsrail'in Filistin direnişinin saldırıları karşısında duramayarak kaçtığını ve istediğini elde edemediğini söyledi.

Hamas Sözcüsü Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

İsrail Güvenlik Kabinesinde yapılan oylamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek yerel saatle bu gece 02.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi kabul edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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