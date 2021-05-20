Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği iddiası
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Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği iddiası

Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiğini açıklamıştı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, "Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06:00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtilmişti. Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz yanıt gelmediği ifade edilmişti. Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirmişti.

HAMAS, İDDİALARI YALANLADI

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Twitter hesabından Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve zaman belirlenmediğini belirtti. "Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil" ifadelerine yer veren Raşak, arabulucuların çaba ve temaslarının ciddi şekilde sürdüğünü vurguladı. Raşak, "Halkımızın talepleri açık ve biliniyor" dedi.

SALDIRILARI DURDURMAYA YÖNELİK ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurmaya yönelik çabalarının Tel Aviv'in engelleme girişimine rağmen devam ettiğini belirtti.

İsrail medyasını değil saldırganlığı durdurmak için çabalayan ülkelerin resmi medyalarını dikkate aldıklarını ifade eden Berhum "Mısır, Katar ve BM'nin çabaları hala devam ediyor. Ancak işgalciler, sivillere yönelik bombardıman ve saldırılarla bu çabaları başarısız kılıyor." diye konuştu.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK İHLALLERE DİKKAT ÇEKTİ

Filistin halkının talepleri doğrultusunda, savaşa taktik için değil stratejik bir amaçla girdiklerini belirten Berhum, bu taleplerin, Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'teki her türlü saldırganlığın durdurulması, Mescid-i Aksa'daki ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlallerin durdurulması olduğunu vurguladı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği iddiası
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiğini açıklamıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, ''Bazı düşman yayın organlarında yer alan haberler doğru değil." dedi.

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