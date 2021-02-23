Hamas, Filistin yönetiminden Mısır ile imzalanan doğalgaz sahası anlaşmasının detaylarını istedi

Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin yönetimine Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirme konusunda Mısır ile imzaladığı anlaşmanın detaylarını açıklama çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin yönetimine Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirme konusunda Mısır ile imzaladığı anlaşmanın detaylarını açıklama çağrısında bulundu.

Ebu Merzuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze, kıyı şeridindeki gaz sahalarıyla ilgili her türlü anlaşmada yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

"Gazze, elindeki tek elektrik santrali için işgalden (İsrail'den) doğal gaz ithal etmek zorunda kalırsa, buna seyirci kalmamalıyız. Doğal kaynaklarımız elimizden gider." ifadelerini kullanan Ebu Merzuk, Filistin Yatırım Fonu ile imzalanan anlaşmanın detaylarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh de Ebu Merzuk'a Twitter üzerinden "Ülkeler arasında anlaşmalar yapılır ve Filistin, Akdeniz Gaz Forumu'nun bir üyesidir." şeklinde cevap verdi.

Şeyh, "Sayın Ebu Merzuk, anlaşmalar gruplar ya da örgütlerle değil, devletler arasında imzalanır." ifadelerini kullandı.

Filistin Yatırım Fonu ile Mısır Doğalgaz Şirketi (EGAS), 21 Şubat'ta Gazze Şeridi açıklarındaki Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

Gazze Marine 1900'lü yılların sonlarında keşfedildi ancak İsrail izin vermediği için bugüne kadar buradan doğal gaz çıkarılmadı.

Gazze'nin batısına 36 kilometre mesafede yer alan Gazze Marine doğal gaz sahası, 2000 yılında İngiliz British Gas tarafından geliştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar