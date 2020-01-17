Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi
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Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi

İran dini lideri Ali Hamaney 8 yıldır ilk kez kıldırdığı Cuma namazı öncesi verdiği vaazda , "Ukrayna'ya ait uçak kazasının ardından ülkede çıkan eylemlerin General Kasım Süleymani'nin süikastını gölgelediğini" söyledi

17.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:13
Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi

İran dini lideri Ali Hamaney 8 yıldır ilk kez kıldırdığı Cuma namazı öncesi verdiği vaazda, "Ukrayna'ya ait uçak kazasının ardından ülkede çıkan eylemlerin General 'nin süikastını gölgelediğini" söyledi.


Başken Tahran'daki Musalla Cami'nde kürsüye çıkan Hamaney, Irak'ta Amerikan üslerine karşı düzenlenen misillemeyi "Allah'ın günü ve ABD'ye atılan bir tokat olarak" değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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