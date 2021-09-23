Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğine dair yaptığı paylaşımına açıklık getirdi - Haberler Magazin
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Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğine dair yaptığı paylaşımına açıklık getirdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışına yerleşeceğine dair bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtan Haluk Levent, sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın yaptığı "Bire Bir" programında attığı tweet'in yanlış algılandığını ve bir süre sonra Türkiye'ye geri döneceğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımında sevenlerini şaşırtan bir duyuruda bulunarak gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söylemişti. Yokluğunda kurucusu olduğu AHBAB derneğindeki görevini ise başkasına devredeceğini açıklamıştı.

Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğine dair yaptığı paylaşımına açıklık getirdi

"YANLIŞ ALGILANDI"

Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı "Bire Bir" programına konuk olan Haluk Levent, yurt dışı paylaşımına açıklık getirdi. Altaylı'nın sorusu üzerine Levent, attığı tweet'in yanlış algılandığını ifade ederek bir süre iş amacıyla Londra'da bulunacağını ve daha sonra Türkiye'ye geri döneceğini söyledi.

"BEN DE BİR İNSANIM, EKSİK YAZABİLİRİM"

Ünlü sanatçı programda şu ifadeleri kullandı:

"Tweette hata yaptığımı düşünüyorum. Algı olarak böyle anlaşılıyor. Ben de bir insanım, eksik yazabilirim. Yıllar önce söylemiştim, o dönemdeki tweetlerde var... Londra'da müzisyen arkadaşım var; Nicky Brown. Madonna'nın, Tom Jones'un sahne direktörlüğünü yapmış, kilise korosuyla işler yapan bir müzisyen. Ben de Orta Doğu'daki çocuklar için, savaştan bir şekilde yara almış, hayatları darmadağın olmuş çocuklar için şarkı yazmıştım, Arapça bir şarkı. Bu şarkının gerçek bir hikâyesi var, Suriye'de bir aile paramparça oluyor. Bunu bütün dünyaya kilise korosu ve Hollanda'da rap söyleyen bir arkadaşımla beraber yapacaktık. Bir türlü olmadı. 'Şimdi ben AHBAP'tayım gelemem' dedim. Arkadaşım 'Gelecek yıl kış gibi nasıl olur?' dedi, 'Harika olur' cevabını verdim. Kötü bir niyet olsa, 'AHBAP'tan ayrılıyorum' desem skandal olurdu"

Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğine dair yaptığı paylaşımına açıklık getirdi
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Emre İliksiz
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Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerine güldüren tehdit

Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerine güldüren tehdit
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Haber: Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğine dair yaptığı paylaşımına açıklık getirdi - Haberler Magazin
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