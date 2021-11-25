Haluk Levent programı ne zaman? Haluk Levent'le "Yeniden" hangi gün, hangi kanalda? Haluk Levent günü mü değişti?

Haluk Levent programı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor. Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Peki, Haluk Levent'le "Yeniden" hangi gün, hangi kanalda? Haluk Levent günü mü değişti?

HALUK LEVENT PROGRAMI NE ZAMAN?

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'in sunuculuğunu üstlendiği ' Haluk Levent'le Yeniden' programının yayın günü değişti. Canlı yayında ihtiyaç sahiplerine yardım toplanan program, artık yeni gününde ekranda olacak.

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' HANGİ GÜN?

Star TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı gerçek yaşam hikayeleri ile ekrana gelen 'Haluk Levent'le Yeniden' programı, perşembe akşamları ekrana geliyordu. Haluk Levent'le Yeniden, canlı yayınla 28 Kasım Pazar 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' KONUSU NEDİR?

Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor.Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olacak. Haluk Levent'le "Yeniden" Canlı Yayınla Perşembe 20:00'de Star'da!

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fragmanda yer alan iletişim numaraları şöyle:

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