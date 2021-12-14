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Haluk Levent'le Yeniden programı yayından kaldırıldı

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Sevilen sanatçı Haluk Levent'in sunduğu Star TV ekranlarında yayınlanan "Haluk Levent'le Yeniden" programı, düşük reytingleri sebebiyle yayından kaldırıldı.

Yardımseverliği ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığı ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Haluk Levent'in sunuculuğunu yaptığı "Haluk Levent'le Yeniden" programı için sevenlerini seven üzen haber geldi. Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan program yayından kaldırıldı.

YAYIN GÜNÜNÜN DEĞİŞMESİ DE KURTARAMADI

Canlı olarak ekrana gelen ve sevilen şarkıcı Haluk Levent'in şarkıları ile süslenen program, son olarak düşük reytingleri nedeniyle perşembe gününden pazar akşamına çekilmişti.

YAYINDAN KALDIRILDI

Gün değişikliğiyle istenen izleyici sayılarına ulamayan programın kanal yönetimi tarafından fişi çekildi. Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği yapımın ömrü 4 bölüm sürdü.

Haluk Levent'le Yeniden programı yayından kaldırıldı

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